2020-05-31T00:14:52+03:00
Общество

ЧП в администрации Плюсского района - заражено более трети сотрудников

Ольга Чернышева
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Районная администрация может перейти в дистанционный режим работыРайонная администрация может перейти в дистанционный режим работы
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В администрации Плюсского района Псковской области коронавирусом оказались заражена более трети сотрудников.

По предварительным данным, коронавирусом заразились 11 человек 27. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию:

"С главой связаться не удалось, он не на связи. Областная администрация об инциденте районной уведомлена не была. Нам пришлось самим разбираться с ситуацией, узнавать, в чем там причина. Многие люди говорят, что в районной администрации практически не соблюдался масочный режим".

ИСТОЧНИК KP.RU

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