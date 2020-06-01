В псковском историческом парке «Россия — моя история» создадут археологическое пространство для детей

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:37:47+03:00

Эксперты также обсудили возможность создания на базе парка ряда мастерских, в которых дети и взрослые могли бы провести время, занимаясь прикладными искусствами

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Очередное совещание по вопросу строительства исторического парка «Россия — моя история» в Пскове прошло вчера, 30 мая, в администрации Псковской области. Глава региона ознакомился с первыми наработками по тематическому наполнению парка.

На территории парка ожидается создание пяти больших универсальных тем регионального раздела: «Богата и славна земля псковская», «Россия начинается здесь», «Господин Псков», «Богатырская застава земли русской», «Мировое наследие земли псковской». Они охватывают целый ряд исторических персонажей и временных эпох.

Эксперты также обсудили возможность создания на базе парка ряда мастерских, в которых дети и взрослые могли бы провести время, занимаясь прикладными искусствами: гончарный, ткацкий, художественный и ювелирный учебные классы.

Помимо этого предполагается открыть археологическое пространство, где можно будет изучить различные находки специалистов, а также игровой зал, где посетители смогут примерить доспехи, костюмы, попробовать себя в интерактивных забавах.

ИСТОЧНИК KP.RU