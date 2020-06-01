На два дня отключат свет на некоторых улицах Великих Лук
Отключение освещения ожидается на два дня, работы затронут проспект Гагарина, улицу Горицкую и Пограничную
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"Псков-Энерго" предупредила жителей Великих Лук о плановом отключении света на трех улицах города в связи с проведением ремонтных работ.
Отключение освещения ожидается на два дня, работы затронут проспект Гагарина, улицу Горицкую и Пограничную.
— 2 июня с 09:00 до 17:00 — проспект Гагарина 32/16;
— 3 июня с 09:00 до 17:00 — ул. Горицкая 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 18, 20 и ул. Пограничная 1, 1а, 3, 2б.
ИСТОЧНИК KP.RU