Стали известны свежие цифры распространения коронавируса в Псковской области
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 31 мая, увеличилось на 23 человека и достигло 910 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось всего на 17 человек и достигло 360, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.
Также по данным на утро 1 июня в регионе за все время было сделано 22891 тестов на коронавирус (суточный прирост + 471).
Отметим, что большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Псков, где прирост зараженных составляет + 7 человек.
Статистика по районам:
Псков – 274 (+7)
Бежаницкий район - 2
Великие Луки – 125 (+2)
Великолукский район – 33 (+3)
Гдовский район – 27
Дедовичский район – 16
Дновский район - 11
Красногородский район – 3
Куньинский район – 2
Локнянский район - 4
Невельский район - 47
Новоржевский район – 5
Новосокольнический район - 30
Опочецкий район – 25
Островский район – 96 (+1)
Палкинский район - 10
Печорский район – 9
Плюсский район – 30 (+5)
Порховский район - 44 (+2)
Псковский район – 77 (+3)
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 4
Пыталовский район – 3
Себежский район – 10
Струго-Красненский район – 16
Усвятский район - 1
ИСТОЧНИК KP.RU