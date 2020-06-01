Стали известны свежие цифры распространения коронавируса в Псковской области

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:27:53+03:00

Михаил Ведерников: Если в ближайшие несколько дней ситуация не выправится, на следующем оперштабе мы снова будем обсуждать возвращение части ограничений

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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 31 мая, увеличилось на 23 человека и достигло 910 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось всего на 17 человек и достигло 360, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.

Также по данным на утро 1 июня в регионе за все время было сделано 22891 тестов на коронавирус (суточный прирост + 471).

Отметим, что большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Псков, где прирост зараженных составляет + 7 человек.

Статистика по районам:

Псков – 274 (+7)

Бежаницкий район - 2

Великие Луки – 125 (+2)

Великолукский район – 33 (+3)

Гдовский район – 27

Дедовичский район – 16

Дновский район - 11

Красногородский район – 3

Куньинский район – 2

Локнянский район - 4

Невельский район - 47

Новоржевский район – 5

Новосокольнический район - 30

Опочецкий район – 25

Островский район – 96 (+1)

Палкинский район - 10

Печорский район – 9

Плюсский район – 30 (+5)

Порховский район - 44 (+2)

Псковский район – 77 (+3)

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 4

Пыталовский район – 3

Себежский район – 10

Струго-Красненский район – 16

Усвятский район - 1

ИСТОЧНИК KP.RU