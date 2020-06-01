В Новоржеве депутаты поставили "двойку" главе района
Большинство депутатов проголосовало за то, чтобы признать отчёт о работе главы неудовлетворительным.
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Сегодня, 1 июня, в Новоржеве проходит сессия районного собрания депутатов.
Как передает наш корреспондент с места событий, на сессии был поднят вопрос о неудовлетворительной оценке деятельности главы района за 2019 год со дня вступления ее в должность.
Большинство депутатов проголосовало за то, чтобы признать отчёт о работе главы неудовлетворительным.
ИСТОЧНИК KP.RU