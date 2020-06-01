2020-06-01T11:48:56+03:00
Общество

В Новоржеве депутаты поставили "двойку" главе района

Ольга Чернышева
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Большинство депутатов проголосовало за то, чтобы признать отчёт о работе главы неудовлетворительным.Большинство депутатов проголосовало за то, чтобы признать отчёт о работе главы неудовлетворительным.
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Сегодня, 1 июня, в Новоржеве проходит сессия районного собрания депутатов.

Как передает наш корреспондент с места событий, на сессии был поднят вопрос о неудовлетворительной оценке деятельности главы района за 2019 год со дня вступления ее в должность.

Большинство депутатов проголосовало за то, чтобы признать отчёт о работе главы неудовлетворительным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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