Сотрудники МЧС Псковской области поздравили маленьких горожан с «Днем защиты детей»

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:10:59+03:00

"Родители, не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ваших детей!"

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Сегодня, 1 июня, Главное управление МЧС по Псковской области обратилось к горожанам с поздравлениями ко Дню защиты детей:

"В этот день хочется пожелать каждому ребенку быть здоровым, окруженным любовью и заботой родителей, пусть всегда будет мирным небо над головой, а каждый новый день наполнен добротой и хорошим настроением" - поздравили детей в ГУ МЧС Псковской области.

День защиты детей – это не только веселый праздник, напомнили в МЧС, но и еще один серьезный повод напомнить взрослым о необходимости обеспечения безопасности своего ребенка.

Поэтому в рамках Международного дня защиты детей МЧС России совместно с органами государственной власти в сфере образования, общественными (детскими, молодежными) организациями проводит комплекс мероприятий, направленных на профилактику безопасности подрастающего поколения в период летних каникул под названием "Мои безопасные каникулы!".

В МЧС обратились и к родителям: "Родители, не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ваших детей! С Международным днем защиты детей!".

ИСТОЧНИК KP.RU