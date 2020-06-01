Сотрудники МЧС Псковской области поздравили маленьких горожан с «Днем защиты детей»
Сегодня, 1 июня, Главное управление МЧС по Псковской области обратилось к горожанам с поздравлениями ко Дню защиты детей:
"В этот день хочется пожелать каждому ребенку быть здоровым, окруженным любовью и заботой родителей, пусть всегда будет мирным небо над головой, а каждый новый день наполнен добротой и хорошим настроением" - поздравили детей в ГУ МЧС Псковской области.
День защиты детей – это не только веселый праздник, напомнили в МЧС, но и еще один серьезный повод напомнить взрослым о необходимости обеспечения безопасности своего ребенка.
Поэтому в рамках Международного дня защиты детей МЧС России совместно с органами государственной власти в сфере образования, общественными (детскими, молодежными) организациями проводит комплекс мероприятий, направленных на профилактику безопасности подрастающего поколения в период летних каникул под названием "Мои безопасные каникулы!".
В МЧС обратились и к родителям: "Родители, не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ваших детей! С Международным днем защиты детей!".
ИСТОЧНИК KP.RU