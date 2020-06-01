В 2020 году в Псковской области будет благоустроено рекордное количество территорий

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:50:00+03:00

Работы в 2020 году произведутся на 100 территориях.

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В эфире ПАИ-live, 1 июня, Сергей Грахов - председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области, сообщил о рекорде благоустроенных территорий Псковской области за этот год.

На благоустройство региону выделено 176 млн рублей. Работы в 2020 году произведутся на 100 территориях. В них входят домовые и общественные территории - парки, скверы и реконструкция дорожных покрытий.

В области должны закончить проекты, начатые еще в том году. К примеру, несколько территорий Изборска и Великих Лук.

Столкнулись и с некоторыми сложностями. В Порхове было принято решение переиграть конкурс, а в Опочке работы по благоустройству вала оказались очень сложными и были закончены "сквозь боль и слезы", но теперь радует глаз - пояснил Грахов.

К следующему году подготовка идет уже сейчас, регион уже наметил несколько объектов для небольших городов, которые следует благоустроить. В предварительный список вошли: Остров, Остров-2, Гдов и Пыталово.

ИСТОЧНИК KP.RU