Псковичек приглашают принять участие в флешмобе "Я - Мама!"

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:49:42+03:00

Наталья сообщила, что уже получила много удивительных слов о детях своих коллег

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Сегодня, 1 июня, Псковское отделение "Союза женщин России" при информационной поддержке Псковского агентства информации запустило флешмоб "Я - Мама!" для псковских мамочек и их любимых детей в честь Международного праздника.

«Мы приглашаем участвовать вместе с нами. Мне в личные сообщения в Facebook можно прислать несколько предложений о ваших детях: что значат для вас ваши дети и что значит быть мамой" – отметила Наталья Никифорова - председатель общественной организации "Союз женщин России" в Пскове.

Наталья сообщила, что уже получила много удивительных слов о детях своих коллег. "Теплые, трогательные, веселые, счастливые тексты" - передала она.

Также "Союз женщин России" дарят детям и родителям мастер-класс от псковской рукодельницы Татьяны Игнатьевой.

ИСТОЧНИК KP.RU