"У нас был праздник!": 9-летний Егорка из Центра соцобслуживания рассказал о подарках губернатора

1 Июнь 2020 2020-06-01T20:15:06+03:00

"Книги решили с Егоркой поделить между ребятами, чтобы у каждого был по одному тому..."

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Сегодня, 1 июня, в честь Дня защиты детей, губернатор Псковской области поздравил жителей Псковской области и передал подарки для детей, находящихся медицинских учреждениях, домах-интернатах и центрах социальной реабилитации.

В службу социальной реабилитации для несовершеннолетних в Новосокольниках подарки привезли неожиданно, Егор Белов - воспитанник Центра поделился своими впечатлениями с "Комсомольской правдой в Пскове" по телефону:

"Это было очень неожиданно. Нас всех собрали и подарили подарки со сладостями, мы их сразу начали есть. У нас был праздник" - рассказал Егорка.

Помимо сладостей Егорке подарили 6-томник с расследованиями Кота-детектива, как самому старшему воспитаннику Центра. Директор учреждения Елена Гусакова рассказала, что Егорке еще девять лет и он не очень любит читать, как и все обычные детишки.

Но книги очень интересные, наверняка потом возьмется, предположила Елена. Поэтому сейчас их решили с Егоркой поделить между ребятами. Чтобы у каждого был по одному тому и, когда кто-то из ребят почитает, можно было обменяться:

"Подарки всегда получать приятно. Ребята были очень рады. В первые же минуты все было открыто. Но, большие шоколадки было решено попридержать. Уж, слишком много сладостей получили детишки. Мы с воспитателями подумали, что лучше оставить еще к какому-нибудь случаю" - поделилась с нами Елена Гусакова.

ИСТОЧНИК KP.RU