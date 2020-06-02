Клен ты мой опавший: глава Соснового Бора лишил жителей поселка осеннего чуда

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:42:00+03:00

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На прошлой неделе жители поселка Сосновый Бор испугались за спил любимых деревьев у Детского сада и сообщили в социальных сетях, что их дорогие клены собираются спилить.

Себежская газета "Призыв" заинтересовалась этим вопросом и задала вопрос главе поселения Василию Зинёву. Он, в свою очередь, успокоил граждан и пояснил, что любимые сосновцам клены трогать не собираются, а все аварийные деревья уже убраны.

Сегодня, в девять утра, когда посельчане отправлялись на работу, они увидели, как деревья варварски спиливают на их глазах. Раиса Захаровна прокомментировала запись газеты в социальной сети свежими фотографиями и с горечью сообщила "клёны начали пилить ее полчаса назад".

Оказалось, что деревья оставляют опасность ввиду возраста и гниения изнутри

Глава поселения в ответ на телефонный звонок корреспондента газеты ответил: "В результате проверки оказалось, что деревья оставляют опасность ввиду возраста и гниения изнутри". И пообещал посадить новые, заместо этих.

Но когда же они вырастут и подарят жителям Бора тот осенний листопад и море прекрасных фотографий - неизвестно.

Фото из семейных архивов подписчицы газеты "Призыв"

ИСТОЧНИК KP.RU