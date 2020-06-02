Возобновляется движение автобусов по трем междугородным маршрутам
Сегодня, 1 июня, «Псковпассажиравтотранс» сообщил об изменении в графике пригородных автобусов. Со 2 июня 2020 г. возобновляется движение автобусов по междугородным маршрутам:
№ 505 «Псков-Великие Луки ч/з Новоржев». Отправление от АВ «Псков» 11:30, обратно от АВ «Великие Луки» - 11:55 ч/з день (стоимость проезда 600 руб.);
№ 509 «Псков-Великие Луки ч/з Новоржев». Отправление от АВ «Псков» - 07:20, обратно от АВ «Великие Луки» - 15:05 ежедневно (стоимость проезда 600 руб.);
№ 944 «Псков-Санкт-Петербург ч/з Сланцы». Отправление от АВ «Псков» - 07:20, обратно из Санкт-Петербурга – 15:30 ежедневно (стоимость проезда 700 руб.).
С 3 июня возобновляется движение автобуса по маршруту № 974 «Бежаницы-Санкт-Петербург».
Отправление:
из Бежаниц – 20:30,
из Пскова на Санкт-Петербург – 0:05 по средам, пятницам, воскресеньям;
из Санкт-Петербурга – 7:15,
из Пскова на Бежаницы – 12:25 по четвергам, субботам, понедельникам.
Стоимость проезда из Бежаниц до Санкт-Петербурга 950 руб., из Пскова до Санкт-Петербурга – 650 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU