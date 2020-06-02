2020-06-02T12:08:27+03:00
Общество

Возобновляется движение автобусов по трем междугородным маршрутам

Ольга Чернышева
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«Псковпассажиравтотранс» сообщил об изменении в графике пригородных автобусов«Псковпассажиравтотранс» сообщил об изменении в графике пригородных автобусов
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Сегодня, 1 июня, «Псковпассажиравтотранс» сообщил об изменении в графике пригородных автобусов. Со 2 июня 2020 г. возобновляется движение автобусов по междугородным маршрутам:

№ 505 «Псков-Великие Луки ч/з Новоржев». Отправление от АВ «Псков» 11:30, обратно от АВ «Великие Луки» - 11:55 ч/з день (стоимость проезда 600 руб.);

№ 509 «Псков-Великие Луки ч/з Новоржев». Отправление от АВ «Псков» - 07:20, обратно от АВ «Великие Луки» - 15:05 ежедневно (стоимость проезда 600 руб.);

№ 944 «Псков-Санкт-Петербург ч/з Сланцы». Отправление от АВ «Псков» - 07:20, обратно из Санкт-Петербурга – 15:30 ежедневно (стоимость проезда 700 руб.).

С 3 июня возобновляется движение автобуса по маршруту № 974 «Бежаницы-Санкт-Петербург».

Отправление:

из Бежаниц – 20:30,

из Пскова на Санкт-Петербург – 0:05 по средам, пятницам, воскресеньям;

из Санкт-Петербурга – 7:15,

из Пскова на Бежаницы – 12:25 по четвергам, субботам, понедельникам.

Стоимость проезда из Бежаниц до Санкт-Петербурга 950 руб., из Пскова до Санкт-Петербурга – 650 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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