2020-06-02T13:13:59+03:00
Общество

Видео: Патрулирование пожароопасности в регионе из кабины самолета

Ольга Чернышева
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"Ты летишь и видишь однозначно то, что ты видишь...""Ты летишь и видишь однозначно то, что ты видишь..."
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По состоянию на сегодняшний день, с начала пожароопасного периода на территории Псковской области произошло 47 лесных пожаров на площади 45.6 гектара.

Как сообщили в "Противопожарном лесном центре" Псковской области, сегодня территория лесного фонда Псковской области охраняется в основном с помощью системы дистанционного мониторинга. В ее арсенале 93 камеры высокого разрешения. Но есть зоны, где эти камеры не позволяют передать даже 50% информации о пожаре.

Эти слепые зоны доступны только для воздушного мониторинга - с кабины самолета. Как объяснил Олег Черней - начальник областной "Противопожарной лесной службы", самолет идет в те места, где невозможно контролировать ситуацию на 100%. Это значит, что в этих районах наземные и технические способы охраны - маршруты патрулирования лесничеством и камеры, не могут обеспечить информацией.

"Это одна из действенных форм охраны лесного фонда. Потому что, если ты летишь, ты видишь однозначно то, что ты видишь. Так вот сегодня удалось узнать, что действует один лесной пожар в Островском районе в деревне Гривы и в настоящее время ведется его тушение" - сообщил Олег Черней.

Патрулирование пожароопасности в Пскове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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