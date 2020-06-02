Авария в Гдове оставила без воды несколько многоквартирных домов
У службы появилась новая проблема - необходимо восстановить трубы, не затронув асфальтовое покрытие, что является очень сложной задачей
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Сегодня на водопроводной сети в центре Гдова произошла серьезная авария. Жители 8 домов по улице Никитина остались без воды как минимум на два дня.
Муниципальное предприятие "Гдовпроект" оценили ущерб работа должна по замене сетей затронет минимум 50-метровый участок водопровода.
У службы появилась новая проблема - необходимо восстановить трубы, не затронув асфальтовое покрытие, что является очень сложной задачей.
ИСТОЧНИК KP.RU