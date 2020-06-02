2020-06-02T14:40:22+03:00
Общество

Авария в Гдове оставила без воды несколько многоквартирных домов

Ольга Чернышева
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У службы появилась новая проблема - необходимо восстановить трубы, не затронув асфальтовое покрытие, что является очень сложной задачейУ службы появилась новая проблема - необходимо восстановить трубы, не затронув асфальтовое покрытие, что является очень сложной задачей
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Сегодня на водопроводной сети в центре Гдова произошла серьезная авария. Жители 8 домов по улице Никитина остались без воды как минимум на два дня.

Муниципальное предприятие "Гдовпроект" оценили ущерб работа должна по замене сетей затронет минимум 50-метровый участок водопровода.

У службы появилась новая проблема - необходимо восстановить трубы, не затронув асфальтовое покрытие, что является очень сложной задачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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