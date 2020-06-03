В Псковской области 1066 человек заразились короновирусом
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 2 мая, увеличилось на 112 человека и достигло 1066 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось всего на 30 человек и достигло 394, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.
Также по данным на утро 3 мая в регионе за все время было сделано 24 743 тестов на коронавирус (суточный прирост + 821).
Отметим, что большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Порховский район (+27).
Статистика по районам:
Псков – 297 (+20)
Бежаницкий район - 2
Великие Луки – 154 (+24)
Великолукский район – 41 (+7)
Гдовский районам – 29 (+2)
Дедовичский район – 18 (+2)
Дновский район - 51 (+6)
Красногородский район – 3
Куньинский район – 2
Локнянский район - 4
Невельский район - 48 (+1)
Новоржевский район – 5
Новосокольнический район - 32 (+2)
Опочецкий район – 25
Островский район – 100 (+4)
Палкинский район - 13 (+3)
Печорский район – 11 (+2)
Плюсский район – 34 (+3)
Порховский район - 71 (+27)
Псковский район – 82 (+5)
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 4
Пыталовский район – 4 (+1)
Себежский район – 13 (+3)
Стругокрасненский район – 16
Усвятский район - 1
ИСТОЧНИК KP.RU