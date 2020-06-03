2020-06-03T10:22:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Псковской области 1066 человек заразились короновирусом

Ольга Чернышева
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Отметим, что большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Порховский район (+27)Отметим, что большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Порховский район (+27)
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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 2 мая, увеличилось на 112 человека и достигло 1066 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось всего на 30 человек и достигло 394, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.

Также по данным на утро 3 мая в регионе за все время было сделано 24 743 тестов на коронавирус (суточный прирост + 821).

Отметим, что большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Порховский район (+27).

Статистика по районам:

Псков – 297 (+20)

Бежаницкий район - 2

Великие Луки – 154 (+24)

Великолукский район – 41 (+7)

Гдовский районам – 29 (+2)

Дедовичский район – 18 (+2)

Дновский район - 51 (+6)

Красногородский район – 3

Куньинский район – 2

Локнянский район - 4

Невельский район - 48 (+1)

Новоржевский район – 5

Новосокольнический район - 32 (+2)

Опочецкий район – 25

Островский район – 100 (+4)

Палкинский район - 13 (+3)

Печорский район – 11 (+2)

Плюсский район – 34 (+3)

Порховский район - 71 (+27)

Псковский район – 82 (+5)

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 4

Пыталовский район – 4 (+1)

Себежский район – 13 (+3)

Стругокрасненский район – 16

Усвятский район - 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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