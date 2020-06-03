2020-06-03T12:31:49+03:00
Общество

Многодетные семьи в Псковской области сами смогут выбирать земельный участок

Ольга Чернышева
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Получить участки смогут лишь те семьи, которые прожили на территории области не менее одного годаПолучить участки смогут лишь те семьи, которые прожили на территории области не менее одного года
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Вчера, 2 июня, Депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект,который позволяет многодетным семьям самостоятельно выбирать земельный участок.

Сообщается, что участок можно выбрать не только в самом городе, но и в районе. Получить участки смогут лишь те семьи, которые прожили на территории области не менее одного года.

Ранее законопроект «О предоставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области» предоставлял возможность многодетным семьям вне очереди получать земельные участки, если те самостоятельно нашли его в определенных законом районах. Теперь же устанавливается четкая очередность получения.

Такое ограничение касаются Пскова, Великих Лук и их районов. Также внесли изменения для сокращения очередей за земельными участками. Для этого, на границе Пскова, в деревне Борисовичи, сформированы 711 земельных участков.

Также в Фонд войдут участки земель сельхозназначения, которые по тем или иным причинам оказались неиспользуемыми, невостребованные земельные доли и участки, которые были приобретены в областную собственность по основаниям, установленным федеральными законами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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