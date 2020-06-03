В Псковской области закрыто 4 детских сада, где выявлены заболевшие коронавирусом

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:50:32+03:00

Во всех детских садах проводится санитарно-эпидемиологические и дезинфекционные мероприятия.

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Региональный оперштаб по ситуации с COVID-19 сообщил о четырех детских садах Пскова и Гдова, которые были закрыты на карантин в связи с выявленными ковид-зараженными.

Сегодня, 3 июня, прекратил работу псковский детский сад «Колобок» № 54. Там коронавирус подтверждён у одного сотрудника и одного ребёнка. Теперь 19 работников учреждения и 53 воспитанника отправлены на самоизоляцию.

Также заболевший сотрудник был выявлен в детских садах «Малышок» №39 и «Бусинка» №52, они закрыты до 8 июня.

В Гдове закрыт детский сад, в котором продолжала работать единственная дежурная группа. Коронавирус выявлен у сотрудника. Все 20 детей отправлены на карантин.

Во всех детских садах проводится санитарно-эпидемиологические и дезинфекционные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU