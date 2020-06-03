2020-06-03T13:00:24+03:00
Общество

Велосипедный маршрут Псковской области признали одним из лучших в России

Ольга Чернышева
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Туристы, любящие путешествовать на велосипеде, среди лучших признали маршрут «Пушкинские Горы — Изборск — Псков».Туристы, любящие путешествовать на велосипеде, среди лучших признали маршрут «Пушкинские Горы — Изборск — Псков».
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Сегодня, 3 июня, в России отмечается Всемирный день велосипедиста. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос среди россиян на выявление лучшего туристического веломаршрута.

Большинство пользователей соцсетей признали лучшим маршрутом путь от Бахчисарая до Фороса — 46,51 % голосов.Псковский маршрут, проходящий от Пушкинских Гор, следующий через Изборск и оканчивающийся в Пскове, поделил второе место с веломаршрутом из Ростова-на-Дону до Кисловодска — по 11,63 % голосов. На третьем месте оказался путь вокруг Ладожского озера — 9,3 % голосов.

Опрос показал, что туристы, любящие путешествовать на велосипеде, среди лучших признали маршрут «Пушкинские Горы — Изборск — Псков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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