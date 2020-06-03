Городу подарили долгожданную скульптуру "Я люблю Псков"

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:17:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 мая, в Пскове установили долгожданную для псковичей скульптуру «Я люблю Псков» по улице Карла Маркса.

Идея по созданию скульптуры не новая, но разместить ее в нашем городе пришла мысль руководителям компании LAZERIT (лазерная резка листового металла), сообщили в Псковско ленте новостей. Комада компании сделала подарок Пскову.

Утром установку завершили полностью. Планируется, что скульптура «Я люблю Псков» не просто станет украшением территории, но и будет излюбленным местом для фотографий псковичей и гостей города.

ИСТОЧНИК KP.RU