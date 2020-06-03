2020-06-03T20:00:43+03:00
Общество

Границы не открыли: Путешествие Элизы из Челябинска к мужу в Латвию

Два дня Элиза и Михаил ждали чуда по разные стороны границы
Ольга Чернышева
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Сегодня история нашла свое продолжениеСегодня история нашла свое продолжение
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Сегодня, 3 июня, неравнодушные люди узнали о том, что на таможне в Пыталово уже два дня проживает девушка Элиза из Челябинска, которая не может пройти границу и добраться к любимому мужу, ожидающему с той стороны.

Недавно Элиза и ее муж Михаил, оказавшиеся на время карантина в разных странах, узнали, что 1 числа уже будет можно отправиться к друг другу. Элиза, не задумываясь, вылетела из Челябинска в Псков, и ее поездка оборвалась на границе в Пыталово. Таможенники сообщили девушке, что запрет на въезд и выезд из страны продлен до 15 июня.

Два дня Элиза и Михаил ждали чуда по разные стороны границы, но никакие разговоры не помогали пересечь эту черту. Даже по долгому телефонному звонку с консульством паре ответили тоже самое: "до 15 числа нет оснований для перемещения".

Девушке сообщили, что у нее на руках нет важного документа, который позволил бы спокойно уехать в Латвию.

Два дня Элиза ночевала на границе с одним чемоданом. Все это время таможенники поддерживали и кормили девушку. А по ту сторону точно также ночевал и ее муж.

Сегодня история нашла свое продолжение. С границы в Пыталово в Псков девушку согласились подвести неравнодушные люди. Здесь она пересядет на поезд до Москвы и вернется снова в Челябинск.

От редакции: сегодня мы встретимся с Элизой и расскажем о продолжении этой истории. Следите за новостями.

Мы помогли челябинской любви добраться до Пскова

ИСТОЧНИК KP.RU

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