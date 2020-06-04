В Псковской области выздоровело 417 человек заразившихся коронавирусом
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 3 мая, увеличилось на 64 человека и достигло 1130 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 23 человек и достигло 417, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.
Также по данным на утро 4 мая в регионе за все время было сделано 25 329 тестов на коронавирус (суточный прирост +586).
Статистика по районам:
Псков – 305 (+8)
Великие Луки – 177 (+23)
Островский район – 104 (+4)
Псковский район – 83 (+1)
Порховский район - 77 (+6)
Дновский район - 52 (+1)
Невельский район - 50 (+2)
Великолукский район – 49 (+8)
Плюсский район – 37 (+3)
Новосокольнический район - 33 (+1)
Гдовский районам – 30 (+1)
Опочецкий район – 27 (+2)
Дедовичский район – 19 (+1)
Стругокрасненский район – 17
Палкинский район - 13
Печорский район – 11
Себежский район – 10 (-3)
Новоржевский район – 9
Пустошкинский район – 6
Красногородский район – 4 (+1)
Пушкиногорский район - 4
Пыталовский район – 4
Локнянский район - 4
Куньинский район – 2
Бежаницкий район - 2
Усвятский район - 1
Опочецкий район – 27 (+2)
ИСТОЧНИК KP.RU