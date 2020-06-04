2020-06-04T10:23:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Псковской области выздоровело 417 человек заразившихся коронавирусом

Ольга Чернышева
Поделиться:
За все время было сделано 25 329 тестов на коронавирусЗа все время было сделано 25 329 тестов на коронавирус
Изменить размер текста:

Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 3 мая, увеличилось на 64 человека и достигло 1130 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 23 человек и достигло 417, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.

Также по данным на утро 4 мая в регионе за все время было сделано 25 329 тестов на коронавирус (суточный прирост +586).

Статистика по районам:

Псков – 305 (+8)

Великие Луки – 177 (+23)

Островский район – 104 (+4)

Псковский район – 83 (+1)

Порховский район - 77 (+6)

Дновский район - 52 (+1)

Невельский район - 50 (+2)

Великолукский район – 49 (+8)

Плюсский район – 37 (+3)

Новосокольнический район - 33 (+1)

Гдовский районам – 30 (+1)

Опочецкий район – 27 (+2)

Дедовичский район – 19 (+1)

Стругокрасненский район – 17

Палкинский район - 13

Печорский район – 11

Себежский район – 10 (-3)

Новоржевский район – 9

Пустошкинский район – 6

Красногородский район – 4 (+1)

Пушкиногорский район - 4

Пыталовский район – 4

Локнянский район - 4

Куньинский район – 2

Бежаницкий район - 2

Усвятский район - 1

Опочецкий район – 27 (+2)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Он умер, сражаясь за наши жизни, а свою – сохранить не сумел": не стало врача-реаниматолога Алексея Поднебесного
В Псковской области выздоровело 417 человек заразившихся коронавирусом
Мы помогли челябинской любви добраться до Пскова
Границы не открыли: Путешествие Элизы из Челябинска к мужу в Латвию
Городу подарили долгожданную скульптуру "Я люблю Псков"
Велосипедный маршрут Псковской области признали одним из лучших в России
В Псковской области закрыто 4 детских сада, где выявлены заболевшие коронавирусом
Многодетные семьи в Псковской области сами смогут выбирать земельный участок
Рециркуляторы «Аванта» – залог чистого и безопасного воздуха
В Псковской области 1066 человек заразились короновирусом
Жительницу Гдова обнаружили в колодце живой
Авария в Гдове оставила без воды несколько многоквартирных домов
Видео: Патрулирование пожароопасности в регионе из кабины самолета
Возобновляется движение автобусов по трем междугородным маршрутам
Клен ты мой опавший: глава Соснового Бора лишил жителей поселка осеннего чуда
В Дно за прошлые сутки резко возросло число заразившихся коронавирусом
"У нас был праздник!": 9-летний Егорка из Центра соцобслуживания рассказал о подарках губернатора
Псковичек приглашают принять участие в флешмобе "Я - Мама!"
В 2020 году в Псковской области будет благоустроено рекордное количество территорий
Сотрудники МЧС Псковской области поздравили маленьких горожан с «Днем защиты детей»
Сегодня в Псковской области действует запрет на продажу алкоголя
В Новоржеве депутаты поставили "двойку" главе района
Стали известны свежие цифры распространения коронавируса в Псковской области
На два дня отключат свет на некоторых улицах Великих Лук
В псковском историческом парке «Россия — моя история» создадут археологическое пространство для детей