В Псковской области выздоровело 417 человек заразившихся коронавирусом

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:23:05+03:00

За все время было сделано 25 329 тестов на коронавирус

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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 3 мая, увеличилось на 64 человека и достигло 1130 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 23 человек и достигло 417, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.

Также по данным на утро 4 мая в регионе за все время было сделано 25 329 тестов на коронавирус (суточный прирост +586).

Статистика по районам:

Псков – 305 (+8)

Великие Луки – 177 (+23)

Островский район – 104 (+4)

Псковский район – 83 (+1)

Порховский район - 77 (+6)

Дновский район - 52 (+1)

Невельский район - 50 (+2)

Великолукский район – 49 (+8)

Плюсский район – 37 (+3)

Новосокольнический район - 33 (+1)

Гдовский районам – 30 (+1)

Опочецкий район – 27 (+2)

Дедовичский район – 19 (+1)

Стругокрасненский район – 17

Палкинский район - 13

Печорский район – 11

Себежский район – 10 (-3)

Новоржевский район – 9

Пустошкинский район – 6

Красногородский район – 4 (+1)

Пушкиногорский район - 4

Пыталовский район – 4

Локнянский район - 4

Куньинский район – 2

Бежаницкий район - 2

Усвятский район - 1

Опочецкий район – 27 (+2)

ИСТОЧНИК KP.RU