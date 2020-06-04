В Родительскую субботу запустят дополнительные автобусы на кладбища

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:31:45+03:00

Изменить размер текста: A A

«Псковпассажиравтотранс» сообщил об изменении работы городского автотранспорта в выходные дни. В воскресенье, 7 июня, движение автобусов будет организовано в режиме воскресного дня.

Дополнительное движение автобусов запустят по маршруту «пл. Ленина – Орлецы-2» в период с 9.00 до15.00 часов с интервалом движения 15 минут.

Стоимость проезда – 25 руб. (Льготы и месячные проездные билеты не действительны).

Организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское».

Рейсы от Вокзала - 10.05, 11.05, 12.20, 13.20.

Рейсы от кладбища – 12.02, 12.55, 13.55, 15.00.

Садоводческие товарищества:

В субботу, 6 июня, движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписанию субботы.

В воскресенье, 7 июля - движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписанию воскресенья (целый день). Заезды в сады – «Черские» и «Ветеран» - организованы по расписанию воскресного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU