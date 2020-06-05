«COVID-19 распространяется на улицах»: в Псковской области выявлено 1163 зараженных
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 4 мая, увеличилось на 33 человека и достигло 1163 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 16 человек и достигло 433, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.
Также по данным на утро 5 мая в регионе за все время было сделано 25915 тестов на коронавирус (суточный прирост +586).
Статистика по районам:
Псков – 314 (+9)
Великие Луки – 184 (+7)
Островский район – 107 (+3)
Псковский район – 86 (+3)
Порховский район - 80 (+3)
Дновский район - 53 (+1)
Невельский район - 51 (+1)
Великолукский район – 50 (+1)
Плюсский район – 37
Новосокольнический район - 34 (+1)
Гдовский районам – 31 (+1)
Опочецкий район – 27
Дедовичский район – 19
Стругокрасненский район – 18 (+1)
Палкинский район - 13 (+2)
Печорский район – 11
Себежский район – 10
Новоржевский район – 9
Пустошкинский район – 6
Красногородский район – 4
Пушкиногорский район - 4
Пыталовский район – 4
Локнянский район - 4
Куньинский район – 2
Бежаницкий район - 2
Усвятский район - 1
ИСТОЧНИК KP.RU