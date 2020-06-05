«COVID-19 распространяется на улицах»: в Псковской области выявлено 1163 зараженных

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:14:00+03:00

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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 4 мая, увеличилось на 33 человека и достигло 1163 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 16 человек и достигло 433, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.

Также по данным на утро 5 мая в регионе за все время было сделано 25915 тестов на коронавирус (суточный прирост +586).

Статистика по районам:

Псков – 314 (+9)

Великие Луки – 184 (+7)

Островский район – 107 (+3)

Псковский район – 86 (+3)

Порховский район - 80 (+3)

Дновский район - 53 (+1)

Невельский район - 51 (+1)

Великолукский район – 50 (+1)

Плюсский район – 37

Новосокольнический район - 34 (+1)

Гдовский районам – 31 (+1)

Опочецкий район – 27

Дедовичский район – 19

Стругокрасненский район – 18 (+1)

Палкинский район - 13 (+2)

Печорский район – 11

Себежский район – 10

Новоржевский район – 9

Пустошкинский район – 6

Красногородский район – 4

Пушкиногорский район - 4

Пыталовский район – 4

Локнянский район - 4

Куньинский район – 2

Бежаницкий район - 2

Усвятский район - 1

ИСТОЧНИК KP.RU