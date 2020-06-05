В Пскове откроют отдельный травмпункт для детей
Травматологический пункт городской больницы разделят на два потока: для детей и взрослых. Такое решение озвучила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.
"Дети будут получать помощь в детской областной больнице, а взрослые - в областной клинической", - прокомментировала Марина Гаращенко.
Изменение в работе травмпункта вступит в силу с 8 июня.
Адреса:
ГБУЗ Псковской области "Детская областная клиническая больница"
ул. Коммунальная, д. 35
+7 (8112) 57-36-33,
+7 (8112) 55-86-96
ГБУЗ Псковской области «Псковская областная клиническая больница»
ул. Малясова, д. 2
+7 (8112) 29-58-18,
+7 (8112) 29-58-99
ИСТОЧНИК KP.RU