В Пскове откроют отдельный травмпункт для детей

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:41:26+03:00

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Травматологический пункт городской больницы разделят на два потока: для детей и взрослых. Такое решение озвучила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

"Дети будут получать помощь в детской областной больнице, а взрослые - в областной клинической", - прокомментировала Марина Гаращенко.

Изменение в работе травмпункта вступит в силу с 8 июня.

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ГБУЗ Псковской области «Псковская областная клиническая больница»

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ИСТОЧНИК KP.RU