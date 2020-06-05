Под Псковом появилась медведица, которая повадилась разорять ульи местного женского монастыря

5 Июнь 2020 2020-06-05T22:15:37+03:00

Она без страха выходила среди бела дня, громила ульи, не обращая внимания на людей

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Псковский район. Посёлок Елизарово. Место расположения всемирно известного Елиазаровского женского монастыря. На окраине - монастырская пасека. Последние несколько дней - у местных паника.

Как сообщает ПАИ, жители Псковского района не раз видели медведицу массой около ста килограммов. Она без страха выходила среди бела дня, громила ульи, не обращая внимания на людей. Потеря чувства опасения человека в данном случае достаточно плохой признак. Могла в дальнейшем и бед натворить», – отметил эксперт Игорь Филюшин, директор местного охотхозяйства.

Несмотря на то что медведица не проявляла агрессии, она представляла опасность для людей.

При Елизаровском военно-охотничьем хозяйстве числится всего около 30 медведей, причём некоторые из них ночью орудуют на деревенских пасеках. Жители также замечали крупного медведя и медведицу с двумя детёнышами.

Частые вылазки медведей к людям эксперт объясняет тёплой зимой: многие звери не легли спать и не смогли набрать вес. Поэтому уже четыре или пять пасек в этом районе пострадали от медведей, которые за счёт глюкозы из мёда пытаются набрать вес.

В среду, 3 июня, медведицу застрелили.

ИСТОЧНИК KP.RU