2020-06-07T18:56:19+03:00
Общество

Жара сменится затяжным дождем: погода в Пскове предвещает открытие грибного сезона

Внимание, конкурс!
Ольга Чернышева
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Прогноз погоды в Псковской области предвещает открытие грибного сезона. Сморчки и строчки уже во всю идут. Все ожидают начинало роста грибов высшей категории.

В понедельник, 8 июня, Гидрометеоцентр Псковской области сообщает о жаркой, солнечной погоде. Температура воздуха прогреется до 29 градусов. Но со вторника ожидается циклон затяжных дождей. Воздух будет все таким же летним, в первую половину недели, не смотря на дождь, будет проглядывать солнце.

После таких теплых продолжительных осадков в июне ожидается грибной сезон. В лесу можно встретить масленок, подберезовик, подосиновик, вешенку, сморчок, опенок, лисичку, белый гриб и дождевик. Уже сейчас профессионалы и любители умудряются отыскать несколько отличных грибов.

Грибник-любитель Анна Пшеницына поделилась с нами последними известиями из леса Псковской области: "С грибами пока грустно... Сморчки и строчки уже отошли, а благородных ещё нет. В пятницу встретился случайный боровичок. Надеюсь, что на следующей неделе уже точно что-то найду. В прошлом году подосиновики пошли 15 июня. В этом году погода благоволит - тепло и дожди. Очень жду и надеюсь на хорошие урожаи".

Анна рассказала, что самые любимые грибные блюда в ее семье - это традиционная грИбница и жареные грибы, с картошкой, в сливочном масле. А у вас?

"Комсомолка" открывает конкурс на самое красивое грибное фото среди наших читателей. Присылайте свои фотографии и рассказывайте о любимых грибных рецептах. Лучшее фото определят подписчики. А победитель получит ценный приз!

Положение о конкурсе читайте в обсуждениях группы "Комсомольской правды - Псков" ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жара сменится затяжным дождем: погода в Пскове предвещает открытие грибного сезона
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