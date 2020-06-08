В Пскове отменили долгожданный парад Победы 24 июня
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Сегодня, 8 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил об отмене парада Победы в Пскове.
Как сообщил губернатор, на кону высокие риски для участников парада и гостей праздника:
"Парад в традиционном формате будет представлять угрозу, мероприятие в июне полноценным и открытым быть не может..." - пояснил Ведерников.
Сообщается, что парад планируется провести в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, чтобы исключить риски для населения.
ИСТОЧНИК KP.RU