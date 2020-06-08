В День Святого Духа в Псково-Печорском монастыре родила косуля по имени Пчелка
Телята родились на Святой горке
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В День Святого духа в Псково-Печорском монастыре праздник. Родились два прекрасных теленка у ручной косули Пчелки.
Родила косуля прямо на Святой горке. Об этом сообщили на странице Псково-Печерского монастыря в социальной сети ВКонтакте.
Помимо косуль, в монастыре содержится множество животных, чего стоят недавно рожденные бельчата и стадо прекрасных коров.
Фото: Александр Мелинг
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ИСТОЧНИК KP.RU