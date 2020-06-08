В День Святого Духа в Псково-Печорском монастыре родила косуля по имени Пчелка

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:18:00+03:00

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В День Святого духа в Псково-Печорском монастыре праздник. Родились два прекрасных теленка у ручной косули Пчелки.

Родила косуля прямо на Святой горке. Об этом сообщили на странице Псково-Печерского монастыря в социальной сети ВКонтакте.

Помимо косуль, в монастыре содержится множество животных, чего стоят недавно рожденные бельчата и стадо прекрасных коров.

Фото: Александр Мелинг

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ИСТОЧНИК KP.RU