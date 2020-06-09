2020-06-09T12:41:54+03:00
Общество

До 1 октября продлят выплату пособий по безработице

Ольга Чернышева
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Сегодня, 8 июня, Владимир Путин принял решение продлить выплату пособий по безработице еще на три месяца.

«Правительство Российской Федерации обеспечит продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 года», отмечается в документе.

Ответственным за выполнение данного поручения назначен премьер-министра страны Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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