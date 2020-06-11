2020-06-11T00:02:00+03:00
Общество

Ураган снес крыши и перекрыл дороги в нескольких районах Псковской области

Ольга Чернышева
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Многие участки автодорог оказались отрезаннымиМногие участки автодорог оказались отрезанными
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Несколько населенных пунктов в Бежаницком и Локнянском районах остались без электроснабжения, на улицах и трассах лежат сломанные деревья. Многие участки автодорог оказались отрезанными.

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«Повалены деревья, повреждены крыши в основном частных домов. Сейчас собираем информацию, оцениваем масштабы разгула стихии» - сообщил глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

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С наступлением темноты работы служб пришлось прекратить. «До 4-5 утра. Затем вновь приступим к распиливанию деревьев», – добавил Сергей Михеев.

Губернатор лично контролирует обстановку в регионе. Принято решение в сжатые сроки провести аварийно-спасательные работы и восстановить транспортное сообщение, а также оказать оперативную медицинскую помощь возможным пострадавшим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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