Псковская «Зоозащита» нуждается в волонтерах

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:46:33+03:00

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В Пскове НКО «Зоозащита» строит новые вольеры для животных на средства субсидии, выделенной областной администрацией. Сборкой и покраской занимаются сами, чтобы поберечь бюджет. На сэкономленные средства им удалось заказать десять новых будок в новые вольеры.

При поддержке волонтеров, расчистили территорию, собрали коробки вольеров, сделали крышу и начали обшивать их досками.

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«И теперь нам очень нужна помощь в покраске деревянных перегородок! Помогите, пожалуйста! Краска, кисти - всё есть. Нужны ручки» - пишет на своей странице в Instagram организация.

Вызвавшихся помочь обеспечат средствами индивидуальной защиты. Также сообщается, что территория позволяет соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU