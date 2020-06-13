Псковская «Зоозащита» нуждается в волонтерах
В Пскове НКО «Зоозащита» строит новые вольеры для животных на средства субсидии, выделенной областной администрацией. Сборкой и покраской занимаются сами, чтобы поберечь бюджет. На сэкономленные средства им удалось заказать десять новых будок в новые вольеры.
При поддержке волонтеров, расчистили территорию, собрали коробки вольеров, сделали крышу и начали обшивать их досками.
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«И теперь нам очень нужна помощь в покраске деревянных перегородок! Помогите, пожалуйста! Краска, кисти - всё есть. Нужны ручки» - пишет на своей странице в Instagram организация.
Вызвавшихся помочь обеспечат средствами индивидуальной защиты. Также сообщается, что территория позволяет соблюдать социальную дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU