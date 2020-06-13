2020-06-13T13:46:33+03:00
Общество

Псковская «Зоозащита» нуждается в волонтерах

Анна Лаба
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Пскове НКО «Зоозащита» строит новые вольеры для животных на средства субсидии, выделенной областной администрацией. Сборкой и покраской занимаются сами, чтобы поберечь бюджет. На сэкономленные средства им удалось заказать десять новых будок в новые вольеры.

При поддержке волонтеров, расчистили территорию, собрали коробки вольеров, сделали крышу и начали обшивать их досками.

.

.

«И теперь нам очень нужна помощь в покраске деревянных перегородок! Помогите, пожалуйста! Краска, кисти - всё есть. Нужны ручки» - пишет на своей странице в Instagram организация.

Вызвавшихся помочь обеспечат средствами индивидуальной защиты. Также сообщается, что территория позволяет соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инженерную улицу в Пскове перекроют на две недели
"Доверять людям заново": семь хорьков из Санкт-Петербурга доставили в Псков
ПсковГУ приглашает на "Ночь науки" в формате видеоигры
Более 100 студентов ПсковГУ создают архивную базу воспоминаний войны на Псковщине
Псковская «Зоозащита» нуждается в волонтерах
В Великих Луках отремонтируют более 40 дворов
Поисковики съедутся в Невельскую область на поиски пропавших без вести солдат
Еще два человека умерли от COVID-19 в Псковской области
Погода в Псковской области сегодня удивит разнообразием
Псковичи увидели парад катков в День России
"Комсомолка" расскажет, как псковичи отпраздновали День России
В Псковской области 105 человек заразились коронаворусом
По всей России начали появляться граффити героям 2020 года
Более 3 миллионов выделят Бежаницкому району на восстановление после урагана
Москвичи перерисовали нецензурное граффити с обращением к псковским врачам
Псковичей приглашают на бесплатный вебинар от Зоозащиты
Псковская область подключилась к акции «Окна России»