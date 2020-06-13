Более 100 студентов ПсковГУ создают архивную базу воспоминаний войны на Псковщине

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:46:20+03:00

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"Малая родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне" - этим проектом с 1 июня занимаются более 100 студентов НовГУ. Проект стал победителем конкурса Министерства науки и высшего образования России.

У студентов короткий срок - всего полгода. В рамках проекта запланирован сбор, изучение и классификация диктофонных записей-воспоминаний, архивных фотографий и писем в целях сохранения исторической памяти родного края.

Уже сейчас у проекта создан сайт, где находится множество эксклюзивных материалов, к примеру: "Живые свидетели войны", "Семейная память о войне", "Праздник Победы в моей деревне" и т. д.

Все рассказы - записи реальных свидетелей войны. Этот сайт будет пополняться материалами в ходе экспедиций студентов на территории Псковской, Ленинградской, Новгородской, Ульяновской и Ярославской областей.

ИСТОЧНИК KP.RU