Новая противопожарная техника поступила в Псковскую область

14 Июнь 2020 2020-06-14T17:14:49+03:00

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За несколько последних месяцев Противопожарный лесной центр Псковской области получил несколько единиц техники, сообщил губернатор Псковской области на официальной странице Инстаграм.

В пользование Центра поступили четыре лесопожарных трактора, четыре малых лесопатрульных комплекса и два прицепа для доставки вездеходов. Вся техника предоставлена региону по нацпроекту "Экология".

Полученные машины вскоре поставят на учет и разместят по станциям в районах области. Еще 10 машин техники ожидают до конца этого года. Всего на закупку транспорта было направлено 45 миллионов рублей.

Губернатор сообщил, что новые транспортные средства отлично используются районами. К примеру, вчера в Невельском районе тушили лесной пожар в болотистой местности с помощью гусеничной техники. При помощи новой техники удается ликвидировать пожары в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU