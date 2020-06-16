2020-06-16T09:51:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Псковской области 30 человек выздоровели от коронавируса

Анна Лаба
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 15 июня, увеличилось на 95 человека и достигло 1 996 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 30 человек и достигло 596, а число умерших не увеличилось - 19.

Также по данным на утро 16 июня в регионе за все время было сделано 33 239 тестов на коронавирус (суточный прирост +640).

Статистика по районам: Псков – 547

Великие Луки – 397

Островский район – 161

Псковский район – 142

Порховский район - 111

Великолукский район – 101

Дновский район – 76

Плюсский район – 74

Невельский район - 72

Новосокольнический район – 49

Гдовский район – 47

Дедовичский район – 30

Печорский район – 29

Струго-Красненский район – 28

Опочецкий район – 27

Палкинский район – 18

Куньинский район –17

Новоржевский район – 14

Себежский район – 13

Бежаницкий район - 9

Пустошкинский район – 6

Пыталовский район – 6

Локнянский район - 6

Локнянский район – 6

Пушкиногорский район - 5

Красногородский район – 5

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный водитель Audi протаранил автобусную остановку в Пскове
В Псковской области 30 человек выздоровели от коронавируса
Вандалы орудуют в Печорах
Видео с места пожара на улице Чехова в Пскове
Аттестаты без эмоций: кто и как получил документы об окончании среднего образования
Пожар на улице Чехова: эвакуировано 10 человек и 2 кота
Пропал мужчина в селе Середка Псковского района
В Пустошкинском районе перекроют движение из-за ралли
Онлайн прием документов в ПсковГУ начинается с 20 июня
Митрополит Тихон сыграл пьесу Бетховена для своего кота Владыки
Онлайн форум молодых семей откроется в Псковской области
Пскович устроил пьяное ДТП на улице Шестака
Мирную улицу перекроют на три дня
Видео с места ДТП около деревни Тямша, где пострадало три человека
В Псковской области 5 человек выздоровели после covid-19