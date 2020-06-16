В Псковской области 30 человек выздоровели от коронавируса

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:51:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 15 июня, увеличилось на 95 человека и достигло 1 996 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 30 человек и достигло 596, а число умерших не увеличилось - 19.

Также по данным на утро 16 июня в регионе за все время было сделано 33 239 тестов на коронавирус (суточный прирост +640).

Статистика по районам: Псков – 547

Великие Луки – 397

Островский район – 161

Псковский район – 142

Порховский район - 111

Великолукский район – 101

Дновский район – 76

Плюсский район – 74

Невельский район - 72

Новосокольнический район – 49

Гдовский район – 47

Дедовичский район – 30

Печорский район – 29

Струго-Красненский район – 28

Опочецкий район – 27

Палкинский район – 18

Куньинский район –17

Новоржевский район – 14

Себежский район – 13

Бежаницкий район - 9

Пустошкинский район – 6

Пыталовский район – 6

Локнянский район - 6

Локнянский район – 6

Пушкиногорский район - 5

Красногородский район – 5

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU