В Псковской области 30 человек выздоровели от коронавируса
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 15 июня, увеличилось на 95 человека и достигло 1 996 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 30 человек и достигло 596, а число умерших не увеличилось - 19.
Также по данным на утро 16 июня в регионе за все время было сделано 33 239 тестов на коронавирус (суточный прирост +640).
Статистика по районам: Псков – 547
Великие Луки – 397
Островский район – 161
Псковский район – 142
Порховский район - 111
Великолукский район – 101
Дновский район – 76
Плюсский район – 74
Невельский район - 72
Новосокольнический район – 49
Гдовский район – 47
Дедовичский район – 30
Печорский район – 29
Струго-Красненский район – 28
Опочецкий район – 27
Палкинский район – 18
Куньинский район –17
Новоржевский район – 14
Себежский район – 13
Бежаницкий район - 9
Пустошкинский район – 6
Пыталовский район – 6
Локнянский район - 6
Локнянский район – 6
Пушкиногорский район - 5
Красногородский район – 5
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU