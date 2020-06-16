В Пскове появится беспилотный общественный транспорт

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:33:48+03:00

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В ОЭЗ «Моглино» одобрили проект по производству беспилотных троллейбусов и электробусов – передает пресс-центр администрации области. Руководство ОЭЗ «Моглино» и ООО «Алькор» подписали соглашение.

На заседании совета рассматривался инвестиционный проект компании «Алькор» по строительству завода. Он будет производить троллейбусы и электробусы, в том числе беспилотные модели и модели с ночной подзарядкой.

Транспорт будет безопасный для людей и экологии, а также менее шумный, чем нынешний дизельный общественный транспорт. Будут использоваться преимущественно отечественные комплектующие. Организаторы вложат более полумиллиона рублей и привлекут не менее 500 работников. Планируется за год выпустить от тысячи единиц транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU