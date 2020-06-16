В Пскове появится беспилотный общественный транспорт
В ОЭЗ «Моглино» одобрили проект по производству беспилотных троллейбусов и электробусов – передает пресс-центр администрации области. Руководство ОЭЗ «Моглино» и ООО «Алькор» подписали соглашение.
На заседании совета рассматривался инвестиционный проект компании «Алькор» по строительству завода. Он будет производить троллейбусы и электробусы, в том числе беспилотные модели и модели с ночной подзарядкой.
Транспорт будет безопасный для людей и экологии, а также менее шумный, чем нынешний дизельный общественный транспорт. Будут использоваться преимущественно отечественные комплектующие. Организаторы вложат более полумиллиона рублей и привлекут не менее 500 работников. Планируется за год выпустить от тысячи единиц транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU