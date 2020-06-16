Почтальон из Псковской области попал на «Первый канал»

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:12:22+03:00

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Почтальон из Псковской области Николаи Алексеев снялся в передаче «Доброе утро» на «Первом канале», приуроченном к всемирному дню мотоциклиста.

Николай уже 40 лет работает почтальоном на мотоцикле и каждый день проезжает по 30 километров в любую погоду.

Фото из Instagram Евгения Каратушина

«У нас везде лес кругом и бездорожье, есть места где проехать можно только на мотоцикле или пешком. А там же люди живут, ждут письма, посылки, особенно продукты. Он меня очень выручает, мы с ним везде проедем, а я его берегу», – комментирует Николай Алексеев.

Его в деревнях уже все знают и часто приглашают на чай, всегда рады его приходу. Помимо посылок, он нередко доставляет продукты и медикаменты.

Всемирный день мотоциклиста отмечается ежегодно в третий понедельник июня. В 2020 году он отмечался 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU