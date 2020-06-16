Новогодние каникулы могут отмениться в 2021 году

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:46:45+03:00

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Новогодние праздники могут сократить до трех дней. Председателем комитета по экономической политике Совета Федерации, сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов направил законопроект в министерство труда.

Сенатор сообщил, что это может помочь экономике восстановиться после режима самоизоляции из-за Covid-19, так считает сенатор.

В связи с этим, новогодние каникулы в 2021 году будут длиться с 1 по 3 января, а 4 числа страна выходит на работу. 7 января — Рождество Христово — останется праздничным нерабочим днем, написано в новом законопроекте.

ИСТОЧНИК KP.RU