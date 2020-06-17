Число новых заражений Covid-19 в Пскове пошло на спад

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:24:27+03:00

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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 16 июня, увеличилось на 51 человека и достигло 2 047 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 47 человек и достигло 639, а число умерших не увеличилось - 19.

Также по данным на утро 17 июня в регионе за все время было сделано 33 767 тестов на коронавирус (суточный прирост +528).

Статистика по районам: Псков – 565

Великие Луки – 403

Островский район – 167

Псковский район – 143

Порховский район - 115

Великолукский район – 113

Дновский район – 76

Плюсский район – 74

Невельский район – 72

Гдовский район – 50

Новосокольнический район – 49

Дедовичский район – 31

Печорский район – 29

Струго-Красненский район – 28

Опочецкий район – 28

Палкинский район – 18

Куньинский район –17

Новоржевский район – 14

Себежский район – 13

Бежаницкий район - 9

Пустошкинский район – 6

Пыталовский район – 6

Локнянский район - 6

Пушкиногорский район - 5

Красногородский район – 5

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU