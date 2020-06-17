Число новых заражений Covid-19 в Пскове пошло на спад
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 16 июня, увеличилось на 51 человека и достигло 2 047 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 47 человек и достигло 639, а число умерших не увеличилось - 19.
Также по данным на утро 17 июня в регионе за все время было сделано 33 767 тестов на коронавирус (суточный прирост +528).
Статистика по районам: Псков – 565
Великие Луки – 403
Островский район – 167
Псковский район – 143
Порховский район - 115
Великолукский район – 113
Дновский район – 76
Плюсский район – 74
Невельский район – 72
Гдовский район – 50
Новосокольнический район – 49
Дедовичский район – 31
Печорский район – 29
Струго-Красненский район – 28
Опочецкий район – 28
Палкинский район – 18
Куньинский район –17
Новоржевский район – 14
Себежский район – 13
Бежаницкий район - 9
Пустошкинский район – 6
Пыталовский район – 6
Локнянский район - 6
Пушкиногорский район - 5
Красногородский район – 5
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU