В Великих Луках обновят 1,6 километров пешеходных дорожек
В Великих Луках отремонтируют дорожки, общая протяженность которых составит 1,6 километров. Улица Дворецкая порадует новым тротуаром. Его обновят от улицы Виноградова до пересечения с улицей Ставского.
Фото: Великолукская Правда
Ведущий специалист городского Управления ЖКХ Юлия Левченко отметила, что ремонт покрытий по контракту должен быть завершен 31 июля, но строители могут завершить его раньше срока:
«Здесь на протяжении длительного времени тротуары находились в плачевном состоянии. На текущий момент ведутся работы по ремонту и приведению пешеходных дорожек в надлежащее состояние».
Фото: Великолукская Правда
Необходимо было установить бортовой камень и устройство асфальтового покрытия на нечетной стороне улицы Дворецкой. Всего за ремонтные работы 825 бортовых камней будет уложено на тротуарах.
Фото: Великолукская Правда
ИСТОЧНИК KP.RU