В Великих Луках обновят 1,6 километров пешеходных дорожек

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:57:45+03:00

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В Великих Луках отремонтируют дорожки, общая протяженность которых составит 1,6 километров. Улица Дворецкая порадует новым тротуаром. Его обновят от улицы Виноградова до пересечения с улицей Ставского.

Фото: Великолукская Правда

Ведущий специалист городского Управления ЖКХ Юлия Левченко отметила, что ремонт покрытий по контракту должен быть завершен 31 июля, но строители могут завершить его раньше срока:

«Здесь на протяжении длительного времени тротуары находились в плачевном состоянии. На текущий момент ведутся работы по ремонту и приведению пешеходных дорожек в надлежащее состояние».

Фото: Великолукская Правда

Необходимо было установить бортовой камень и устройство асфальтового покрытия на нечетной стороне улицы Дворецкой. Всего за ремонтные работы 825 бортовых камней будет уложено на тротуарах.

Фото: Великолукская Правда

ИСТОЧНИК KP.RU