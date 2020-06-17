Еще один «Кванториум» откроют в Великих Луках

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:05:15+03:00

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В Великолукском «Кванториуме» два месяца ведутся ремонтно-строительные работы. В скором времени помещения детского технопарка приведут в соответствие с заявленным проектом – передает «Великолукская правда».

Справка: «Кванториум» – это проектные лаборатории, в которых школьники проектируют, проводят исследования с использованием современного высокотехнологичного оборудования, сотрудничают с учёными и бизнесменами.

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Строители завершили подготовительный этап и перешли к «черновому». «Это начальный этап ремонта, он самый трудоемкий», – отметили в Управлении образования Великих Лук.

На первом и втором этажах уже заменили все окна на новые. Также на первом этаже демонтировали штукатурное покрытие стен и напольное покрытие. По проекты рассчитано, что там будет уютный вход с ресепшеном и гардеробом.

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На втором этаже уже заливают стяжки пола, чтобы пол был идеально ровный для дальнейшей укладки покрытия.

«Кванториум» на улице Дружбы откроется в этом сентябре. Детский технопарк в Великих Луках станет вторым в регионе, первый уже несколько лет работает в Пскове.

ИСТОЧНИК KP.RU