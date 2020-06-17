Разряд молнии в Пустошкинском районе ударил в жилой дом

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:27:33+03:00

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В Пустошкинском районе из-за грозового разряда молнии сгорели жилой дом и надворная постройка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В деревне Чурилово 16 июня во время грозы молния ударила в жилой дом. В 18:13 произошло возгорание, полностью уничтожены дом и надворная постройка. Спасти имущество не удалось.

На место пожара приехали три единицы техники и семь человек.

МЧС предупреждает:

При грозе, если вы в доме, то по возможности не выходите, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка. Также не рекомендуется топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер.

ИСТОЧНИК KP.RU