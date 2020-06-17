КВН-щица или бодибилдерша? В Острове выбирают Мисс – 2020
В Острове проходит конкурс «Мисс Остров - 2020». Прием заявок уже завершен, а онлайн-голосование и описание конкурсанток размещено в группе молодежного отдела Центра культуры «Юбилейный» в соцсети «ВКонтакте».
Новый дистанционный формат проведения, в связи с коронавирусом. С новым форматом участниц ждет и новая программа конкурсов и испытаний – заявляют организаторы.
В конкурсе участвуют смелые, красивые и сильные духом девушки. Они занимаются самыми разными видами деятельности: бодибилдинг, квн, волонтерство, танцы.
Конкурс поможет самореализоваться девушкам и выявить свои таланты.
ИСТОЧНИК KP.RU