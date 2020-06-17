2020-06-17T12:42:01+03:00
Общество

КВН-щица или бодибилдерша? В Острове выбирают Мисс – 2020

Анна Лаба
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В Острове проходит конкурс «Мисс Остров - 2020». Прием заявок уже завершен, а онлайн-голосование и описание конкурсанток размещено в группе молодежного отдела Центра культуры «Юбилейный» в соцсети «ВКонтакте».

Новый дистанционный формат проведения, в связи с коронавирусом. С новым форматом участниц ждет и новая программа конкурсов и испытаний – заявляют организаторы.

В конкурсе участвуют смелые, красивые и сильные духом девушки. Они занимаются самыми разными видами деятельности: бодибилдинг, квн, волонтерство, танцы.

Конкурс поможет самореализоваться девушкам и выявить свои таланты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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