КВН-щица или бодибилдерша? В Острове выбирают Мисс – 2020

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:42:01+03:00

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В Острове проходит конкурс «Мисс Остров - 2020». Прием заявок уже завершен, а онлайн-голосование и описание конкурсанток размещено в группе молодежного отдела Центра культуры «Юбилейный» в соцсети «ВКонтакте».

Новый дистанционный формат проведения, в связи с коронавирусом. С новым форматом участниц ждет и новая программа конкурсов и испытаний – заявляют организаторы.

В конкурсе участвуют смелые, красивые и сильные духом девушки. Они занимаются самыми разными видами деятельности: бодибилдинг, квн, волонтерство, танцы.

Конкурс поможет самореализоваться девушкам и выявить свои таланты.

ИСТОЧНИК KP.RU