Псковича с Covid-19 судят за побег из больницы и прогулку по вокзалу
Фото с камер видео-наблюдения
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В Пскове завершено расследование по уголовному делу о 65-летнем мужчине, который сбежал из больницы и гулял по зданию вокзала с подтвержденным диагнозом коронавируса.
Следственный отдел провел расследование в котором мужчина 21 мая с диагнозом коронавируса злоумышленно покинул больницу ,где он проходил лечение и отправился на вокзал.
Теперь мужчину ожидает суд, по решению которого он может попасть в тюрьму.
ИСТОЧНИК KP.RU