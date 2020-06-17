2020-06-17T13:21:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Псковича с Covid-19 судят за побег из больницы и прогулку по вокзалу

Ольга Чернышева
Поделиться:
Фото с камер видео-наблюденияФото с камер видео-наблюдения
Изменить размер текста:

В Пскове завершено расследование по уголовному делу о 65-летнем мужчине, который сбежал из больницы и гулял по зданию вокзала с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Следственный отдел провел расследование в котором мужчина 21 мая с диагнозом коронавируса злоумышленно покинул больницу ,где он проходил лечение и отправился на вокзал.

Теперь мужчину ожидает суд, по решению которого он может попасть в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области прокуратура сорвала свадьбу
Псковичам разрешат посещать торговые центры
Какие новые услуги можно получить через МФЦ Пскова и в райцентрах области?
Псковича с Covid-19 судят за побег из больницы и прогулку по вокзалу
КВН-щица или бодибилдерша? В Острове выбирают Мисс – 2020
Разряд молнии в Пустошкинском районе ударил в жилой дом
Еще один «Кванториум» откроют в Великих Луках
В Великих Луках обновят 1,6 километров пешеходных дорожек
Число новых заражений Covid-19 в Пскове пошло на спад
Псковский аграрий предлагает продавать молоко по цене топлива
Стадион «Электрон» сохранит свое предназначение
Парады в честь Победы пройдут в 28 городах России
20 пилотов подали заявки на участие в 25-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Кот митрополита Тихона Владыка не согласился быть «Викарием» и «Келейником»
Новогодние каникулы могут отмениться в 2021 году