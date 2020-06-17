Псковича с Covid-19 судят за побег из больницы и прогулку по вокзалу

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:21:52+03:00

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В Пскове завершено расследование по уголовному делу о 65-летнем мужчине, который сбежал из больницы и гулял по зданию вокзала с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Следственный отдел провел расследование в котором мужчина 21 мая с диагнозом коронавируса злоумышленно покинул больницу ,где он проходил лечение и отправился на вокзал.

Теперь мужчину ожидает суд, по решению которого он может попасть в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU