Какие новые услуги можно получить через МФЦ Пскова и в райцентрах области?
С 2020 года в МФЦ Пскова и всех районных центрах области можно получить новые услуги.
Теперь можно заказать справки через МФЦ:
- о праве на меры социальной поддержки многодетной семье,
- для получения государственной социальной стипендии,
- справку на молочную кухню.
Помимо этого, можно оформит пособия:
- беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
- по беременности и родам женщинам, уволенным связи с ликвидацией организаций.
В МФЦ теперь принимают документы по назначению и выплате пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Псковской области.
С 2019 года по настоящее время список услуг по региональным мерам соцподдержки, которые можно оформить через МФЦ вырос почти в 3 раза.
ИСТОЧНИК KP.RU