Какие новые услуги можно получить через МФЦ Пскова и в райцентрах области?

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:03:43+03:00

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С 2020 года в МФЦ Пскова и всех районных центрах области можно получить новые услуги.

Теперь можно заказать справки через МФЦ:

- о праве на меры социальной поддержки многодетной семье,

- для получения государственной социальной стипендии,

- справку на молочную кухню.

Помимо этого, можно оформит пособия:

- беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,

- по беременности и родам женщинам, уволенным связи с ликвидацией организаций.

В МФЦ теперь принимают документы по назначению и выплате пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Псковской области.

С 2019 года по настоящее время список услуг по региональным мерам соцподдержки, которые можно оформить через МФЦ вырос почти в 3 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU