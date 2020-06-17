Псковичам разрешат посещать торговые центры

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:29:54+03:00

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В Псковской области в ближайшие недели могут открыться торговые центры, общепит и туристические агентства. Об этом сегодня сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании по экономическим вопросам.

«К сожалению, возможность возобновить работу остается недоступной. Снять ограничения сегодня нельзя, но мы делаем все необходимое, чтобы в ближайшее время возобновили работу. Часть - через неделю, часть - в конце месяца», - сказал глава региона.

Чтобы открыли заведения, эпидемиологическая обстановка не должна ухудшаться.

Также Ведерников призвал изучить требования Роспотребнадзора и следовать предписаниям главного санитарного врача.

ИСТОЧНИК KP.RU