В Псковской области прокуратура сорвала свадьбу

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:08:55+03:00

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В Куньинском районе на базе отдыха «Лесное озеро» прокуратура помешала проведению свадьбы. Об этом сообщает ведомство Псковской области.

Свадьба была назначена на 6 июня с множеством гостей, вопреки запретам любых массовых мероприятий до 19 июня из-за ограничений по коронавирусу.

«Принимая указанное во внимание, имеются основания полагать, что в случае проведения массового мероприятия с очным присутствием граждан на территории базы отдыха «Лесное озеро» в действиях генерального директора ООО «Трэвелер» усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - передали в прокуратуре.

Базе отдыха внесено предупреждение. 5 июня при проверке постояльцев на территории не было. Работу «Лесного озера» контролируют, отметили в государственных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU