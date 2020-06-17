Только одна баня в Пскове сможет открыться в срок

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:37:25+03:00

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В Пскове на сегодняшний день действуют три муниципальные бани. В этом сезоне только одна баня на улице Конной успеет открыться в срок, если ограничения будут сняты в ближайшее время - сообщил директор "Банно-прачечного комбината" Сергей Колосов.

Кроме бани на улице Конной, которой до полного открытия достаточно нескольких дней, также могла бы открыться и баня на улице Советской. Но с 16 числа она останется без горячей воды на две недели. Баня, расположенная на Псковкирпиче летом всегда закрыта.

Как сообщает Сергей Колосов, "телефоны разрываются от звонков" с вопросами, когда произойдет открытие. Обе рабочие бани готовы были бы соблюсти все необходимые требования Роспотребнадзора, чтобы открыться, но конкретных дат снятия ограничений пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU