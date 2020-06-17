2020-06-17T19:08:34+03:00
Общество

С 1 июля бухгалтера коснутся несколько нововведений

Ольга Чернышева
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Рассказываем об основных нововведенияхРассказываем об основных нововведениях
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С 1 июля в работу бухгалтера коснется множество законодательных новшеств. О некоторых из них:

Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 № 1466 гласит, что детские пособия можно перечислять отныне только на карту «Мир».

Закончится мораторий на налоговые проверки, это принято в Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 № 792.

Помимо этого, скорректируют перечень товаров, облагаемых по ставке НДС в 10%(Постановление Правительства РФ от 09.03.2020 № 250);

Расширяется пилотный проект ФСС по данным Постановления Правительства РФ от 13.11.2019 № 1444.

Закончилась отсрочка по штрафам за неприменение ККТ при расчетах за услуги ЖКХ и перевозки по Федеральному закону от 03.07.2019 № 171-ФЗ.

С 1 июля регионы смогут вводить у себя НПД для самозанятых по данным Федерального закона от 01.04.2020 № 101-ФЗ.

Постановление Правительства РФ от 29.02.2020 № 216 сообщает о запрете покупки и продажи немаркированной обуви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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