С 1 июля бухгалтера коснутся несколько нововведений
С 1 июля в работу бухгалтера коснется множество законодательных новшеств. О некоторых из них:
Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 № 1466 гласит, что детские пособия можно перечислять отныне только на карту «Мир».
Закончится мораторий на налоговые проверки, это принято в Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 № 792.
Помимо этого, скорректируют перечень товаров, облагаемых по ставке НДС в 10%(Постановление Правительства РФ от 09.03.2020 № 250);
Расширяется пилотный проект ФСС по данным Постановления Правительства РФ от 13.11.2019 № 1444.
Закончилась отсрочка по штрафам за неприменение ККТ при расчетах за услуги ЖКХ и перевозки по Федеральному закону от 03.07.2019 № 171-ФЗ.
С 1 июля регионы смогут вводить у себя НПД для самозанятых по данным Федерального закона от 01.04.2020 № 101-ФЗ.
Постановление Правительства РФ от 29.02.2020 № 216 сообщает о запрете покупки и продажи немаркированной обуви.
ИСТОЧНИК KP.RU