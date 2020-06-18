Псков готовится к первому этапу снятия ограничений

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:49:14+03:00

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«Эпидемиологическая обстановка идет на улучшение. Рассчитываем, что при сохранении аналогичной динамики, сможем перейти к первому этапу снятия ограничительных мер» - заявляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 17 июня, увеличилось на 41 человека и достигло 2 088 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 40 человек и достигло 679, а число умерших не увеличилось - 19.

Также по данным на утро 18 июня в регионе за все время было сделано 34 469 тестов на коронавирус (суточный прирост +702).

Статистика по районам: Псков – 577

Великие Луки – 413

Островский район – 171

Псковский район – 144

Порховский район - 115

Великолукский район – 117

Дновский район – 78

Плюсский район – 74

Невельский район – 76

Гдовский район – 53

Новосокольнический район – 49

Дедовичский район – 32

Печорский район – 29

Струго-Красненский район – 28

Опочецкий район – 29

Палкинский район – 18

Куньинский район –17

Новоржевский район – 14

Себежский район – 14

Бежаницкий район - 9

Пустошкинский район – 6

Пыталовский район – 6

Локнянский район - 6

Пушкиногорский район - 5

Красногородский район – 5

Усвятский район – 3

ИСТОЧНИК KP.RU