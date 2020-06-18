Псков готовится к первому этапу снятия ограничений
«Эпидемиологическая обстановка идет на улучшение. Рассчитываем, что при сохранении аналогичной динамики, сможем перейти к первому этапу снятия ограничительных мер» - заявляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 17 июня, увеличилось на 41 человека и достигло 2 088 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 40 человек и достигло 679, а число умерших не увеличилось - 19.
Также по данным на утро 18 июня в регионе за все время было сделано 34 469 тестов на коронавирус (суточный прирост +702).
Статистика по районам: Псков – 577
Великие Луки – 413
Островский район – 171
Псковский район – 144
Порховский район - 115
Великолукский район – 117
Дновский район – 78
Плюсский район – 74
Невельский район – 76
Гдовский район – 53
Новосокольнический район – 49
Дедовичский район – 32
Печорский район – 29
Струго-Красненский район – 28
Опочецкий район – 29
Палкинский район – 18
Куньинский район –17
Новоржевский район – 14
Себежский район – 14
Бежаницкий район - 9
Пустошкинский район – 6
Пыталовский район – 6
Локнянский район - 6
Пушкиногорский район - 5
Красногородский район – 5
Усвятский район – 3
ИСТОЧНИК KP.RU