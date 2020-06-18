2020-06-18T09:54:33+03:00
Общество

На спортивном комплексе "747" начались ремонтные работы

Ольга Чернышева
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Фото из Инстаграма Александра КоноваловаФото из Инстаграма Александра Коновалова
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В спорткомплексе "747" начались работы по благоустройству футбольного поля и беговых дорожек. Об этом на личной странице в Инстаграм сообщил экс-директор ФК "Псков-747", замглавы администрации Пскова Александр Коновалов.

Средства на реконструкцию были предусмотрены нацпроектом "Демография", проектом "Спорт - норма жизни". На работы выделено порядка 40 миллионов рублей. Только 32,6 миллионов стоит монтаж современного искусственного газона. Беговые дорожки будут выполнены из специализированного рулонного легкоатлетического покрытия.

Фото из Инстаграма Александра Коновалова

Фото из Инстаграма Александра Коновалова

На это лето спорткомплекс останется без маленьких футболистов, а при снятии ограничений, провести межрегиональные и профессиональные футбольные соревнования возможно в Великих Луках или в Новгороде.

Фото из Инстаграма Александра Коновалова

Фото из Инстаграма Александра Коновалова

ИСТОЧНИК KP.RU

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