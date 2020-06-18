Псковичи отправятся на работу по отремонтированной дороге на Рижском проспекте
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Сегодня, 18 июня, открыли для передвижения участок дороги по Рижскому проспекту, который был закрыт с 1 июля.
Псковичи смогут спокойно передвигаться по Рижскому проспекту в сторону центра города. Участок от улицы Юбилейной до Народной обновлён и удобен для автотранспорта.
Больше никаких пробок и объездов. Об этом сообщили в своей группе ВК активисты «Убитых дорог Пскова».
Теперь начались работы по укладке верхнего слоя покрытия на улице Юбилейной до перекрестка с Киселева по направлению «из центра».
ИСТОЧНИК KP.RU