2020-06-18T12:28:06+03:00
Общество

Псковичи отправятся на работу по отремонтированной дороге на Рижском проспекте

Анна Лаба
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Сегодня, 18 июня, открыли для передвижения участок дороги по Рижскому проспекту, который был закрыт с 1 июля.

Псковичи смогут спокойно передвигаться по Рижскому проспекту в сторону центра города. Участок от улицы Юбилейной до Народной обновлён и удобен для автотранспорта.

Больше никаких пробок и объездов. Об этом сообщили в своей группе ВК активисты «Убитых дорог Пскова».

Теперь начались работы по укладке верхнего слоя покрытия на улице Юбилейной до перекрестка с Киселева по направлению «из центра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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